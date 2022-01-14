Фанаты "Милана" поддержали Шевченко (фото)

Фанаты "Милана" поддержали легенду клуба Андрея Шевченко в кубковом матче против "Дженоа".

В начале кубкового поединка "россонери" устроили теплый прием наставнику грифонов, сообщает "Сегодня".

Ультрас "Милана" вывесили огромный баннер в честь легенды своего клуба.

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"Долгая история любви, взгляд в Манчестере, высечен в наших сердцах".

Шева – легенда навсегда", – написали на баннере фанаты "россонери".

Автор: Milan Club Chile

Автор: Milan Club Chile

"Взгляд в Манчестере" – это напоминание о взгляде Шевченко на рефери перед пробитием решающего пенальти в финале Лиги чемпионов против "Ювентуса" на стадионе "Олд Траффорд" в 2003 году.

Кроме того, болельщики "Милана" на "Сан-Сиро" долго скандировали имя своего любимца.

В футболке "Милана" Шевченко провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач. В составе "Россонери" Шева выигрывал чемпионат Италии, Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. "Милан" победил "Дженоа" - 3:1 и вышел в четвертьфинал Кубка Италии. 17 января "грифоны" в гостях сыграют против "Фиорентины" Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября В должности провел 11 матчей, в которых одержал одну победу, трижды сыграл в ничью и семь раз проиграл.