Фанаты "Ливерпуля" помешали новому клубу Миколенко выиграть Кубок чемпионов

Символом "Эвертона" является башня принца Руферта, которая изображена на гербе клуба. Фото: Reuters

Украинским болельщикам сложно понять, как футбольный клуб "Эвертон" базируется в Ливерпуле рядом со знаменитым "Ливерпулем" Юргена Клоппа. Более того – именно "Эвертон" – самый старый и популярный клуб в городе. В прежние времена за "Ливерпуль" болели в основном выходцы из окрестностей, а сами горожане признавали только "Эвертон".

Оно и неудивительно. Клуб на 14 лет старше своего более знаменитого коллеги. "Ливерпуля" вообще могло не быть, если бы не алчность первого президента "Эвертона" Джона Хоулдинга. Ему захотелось резко поднять плату за пользование стадионом "Энфилд" и местным отелем, где останавливались его же футболисты. Наблюдательный совет не без основания считал, что президент использует клуб для того, чтобы наживаться на нем и уволил Хоулдинга, а клуб переехал на "Гудисон парк". Событие произошло в далеком 1892 году.

Хоулдинг недолго убивался, потому что у него была пивная компания и стадион. Именно он основал "Ливерпуль".

Но вернемся в новый клуб Виталия Миколенко. С тех пор "Эвертон" играет на "Гудисон-парк", который пережил полтора десятка реконструкций. В следующем году клуб должен переехать на новый стадион, который начали строить 10 августа, но Виталий Миколенко еще успеет поиграть на легендарном футбольном поле.

"Эвертон" выиграл 9 чемпионских титулов и уступает по их количеству только "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулю" и "Арсеналу"

Да и сам клуб – не такой уж середнячок в хорошей старой Англии. "Эвертон" выиграл 9 чемпионских титулов и уступает по их количеству только "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулю" и "Арсеналу".

Золотая эпоха клуба – 60-е и 80-е годы прошлого века. "Эвертон" бросил вызов "Ливерпулю" Билла Шенкли и достойно боролся с ним в 60-х, выиграв два чемпионских титула. Однако в 80-х клубу не повезло. И виноваты в этом были фанаты "Ливерпуля".

В 1985 и 1987 годах "Эвертон" под руководством Говарда Кендалла выиграл два чемпионских титула, Кубок и три Суперкубка. В триумфальном для "Динамо" Киев 1986 году "Эвертон" отступил, финишировав вторым в чемпионате и проиграв финал Кубка. Однако уже в следующем году "ириски" (сказалась близость кондитерской фабрики к "Гудисон-парк") снова торжествовали.

Они даже успели выиграть Кубок кубков-1985, одолев по пути в финал знаменитую "Баварию", а в финале – венский "Рапид". Австрийцев окончательно добьет в следующем году киевское "Динамо", а "Эвертон" будет наблюдать за турниром по телевизору. Дело в том, что в 1985 году произошла трагедия на "Эйзеле" и терпение УЕФА по поводу хулиганских нападений английских фанатов окончательно лопнет. Поэтому в Кубке чемпионов "Эвертону" так и не суждено было сыграть.

Следующего подъема пришлось ждать до 2002 года, когда команду возглавил Дэвид Мойес. "Эвертон" 11 лет балансировал между 4 и 8 местом, и это было действительно неплохо.

В декабре 2019 года команду посреди сезона возглавил Карло Анчелотти, но добился всего 12 места в таблице. В следующем году "Эвертон" лихо стартовал, имея победы в четырех стартовых матчах и возглавляя таблицу. Но постепенно результаты ухудшались и команда скатилась на 10 место. Затем "папа Карло" переехал в Мадрид, а в "Эвертон" прибыл бывший тренер "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес. Пока его результаты не впечатляют – всего 15 место в таблице.

Вчера "Эвертон" дома проиграл "Брайтону" – 2:3, уступая по ходу матча – 0:2. Оба мяча гости забили удивительно легко, разрывая оборону мерсисайдцев одним-двумя нестандартными ходами. Второй гол головой был забит с позиции, которую должен был закрывать левый защитник.

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Несмотря на соседство с "Ливерпулем", болельщиков "Эвертона" не сажают отдельно во время дерби. Дело в том, что раздел "Эвертон" - "Ливерпуль" проходит чуть ли не через каждую семью 450-тысячного города. Каких-то драк здесь никогда не было. Однако на поле во время матча команд всегда жарко.