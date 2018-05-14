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Фанаты испытывают ужас, когда думают о поездке в Киев - британский журналист

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Фанаты испытывают ужас, когда думают о поездке в Киев - британский журналист
Болельщики "Ливерпуля". Фото: ТСН

Известный английский журналист Тони Барретт прокомментировал ситуацию с аномально высокими ценами на жилье в Киеве. Барретт работает в "Ливерпуле" главой отдела по взаимодействию с болельщиками. Тони возмущает ситуация с аномально высокими ценами на жилье в день финала Лиги чемпионов и проблемами с перелетами из Ливерпуля в столицу Украины.

"Перед каждым болельщиком "Ливерпуля", который испытывает кошмар, и я использую это слово намеренно, пытаясь организовать поездку, могу только извиниться.

То, что должно было стать одним из самых захватывающих приключений в вашей жизни, сейчас просто недопустимо.

Решение проводить финал в месте, в которое настолько сложно добраться, и которое настолько дорогое, должно быть объяснено тем, кто его принял. В футболе, похоже, что-то сломалось, раз игра третируется следующим образом.

Для тех, кто сможет приехать на финал, я надеюсь, что каждое пенни и каждая капля усилия, которую вы вложили, будет стоить того. Перед теми, кто не отправится на матч, и это большая часть, я прошу прощения, что не могу помочь вам. Футбол без болельщиков - это ничто", - передает слова Барретта ua-football.com.

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Цены в киевских гостиницах и хостел выросли в десятки, а иногда и в сотни раз в дни финала Лиги чемпионов.

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14
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