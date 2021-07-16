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Фанаты "Динамо" осквернили баннеры "Шахтера"

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В Киеве повредили два баннера "Шахтера", посвященные презентации новой формы

На изображениях видно, что логотип "горняков" вырезанный из полотна, а вот спонсор Puma остался неприкосновенным, пишет сообщает Tribuna.

Кроме этого, баннеры, развешанные на украинском доме, были завалены белой и синей красками.

Автор: Трибуна
 

Автор: Трибуна
 

Именно в Украинском доме проходила презентация новой формы "Шахтера". Сооружение находится всего в 700 метрах от стадиона Динамо имени Лобановского.

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Ультрас "Динамо" WBC опубликовали фото сорванных эмблем "Шахтера" с баннеров к презентации новой формы.

Автор: «Динамо» WBC
 

"Вам здесь не рады", - подписали фото, на котором сорваны эмблемы лежат у ног неизвестных.

С мая 2014 года "Шахтер" базируется в Киеве. Команда проводила свои матчи во Львове и Харькове, но с июня 2020 делит НСК "Олимпийский" с "Динамо".

"Горняки" провели рекламную акцию свои новой формы, которая была представлена ​​15 июля.

В прошлом сезоне "Шахтер" не выиграл ни одного трофея. Вместо Луиша Каштру команду теперь тренирует Роберто Де Дзерби.

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