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пятница, 05 ноября 2021 07:11

Фанаты бразильского клуба разбили систему ВАР после отмененного мяча

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Фанаты бразильского клуба разбили систему ВАР после отмененного мяча
Фанатам "Гремио" не понравилось судейство. Фото: Reuters

Матч чемпионата Бразилии между "Гремио" и "Палмейрасом" завершился победой гостей – 3:1.

Болельщикам хозяев не понравилась система видеоповторов.

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После финального свистка на поле выбежали и разбили пункт для просмотра ВАР. Именно благодаря видеоповтору арбитр отменил один из голов "Гремио", который мог совершить счет 2:2.

Успокаивать разъяренных фанатов пришлось стражам порядка, которые загнали мятежников на трибуны.

Лидером чемпионата Бразилии является "Атлетико" Минейро. На втором месте идет "Палмейрас". Флайменго замыкает тройку лидеров. "Гремио" идет на предпоследнем 19 месте.

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