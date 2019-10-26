Фанатов "Сент-Этьена" взбесила ничья с "Александрией"

Французские болельщики огульно критикуют тренера Пюэля

Болельщики "Сент-Этьена" разъярились после ничьи против "Александрии". Их цитаты приводит сайт Sportanalytic.com.

Chiven: "Лучше бы" Александрия "выиграла в этом матче. Футбол, который проповедует Клод Пюэль вызывает отвращение. Средняя результативность - один гол за матч. При этом пропускаем мы чаще. Весь смысл игры" Сент-Этьена "в этом сезоне заключается в том, чтобы забить один гол и с таким результатом закончить матч. На этот раз не сработало, но Пюэль не сделает никаких выводов из этой встречи, как сделал их и после предыдущих матчей ".

Bastien: "Если наши идиоты не хотят играть нормально в Лиге Европы и считают, что этот турнир очень скучный, то пусть лучше проигрывают" Александрии "в Украине и не мучают нас. Я лучше буду знать, что все шансы на выход в плей-офф утрачены и не буду следить за игрой команды в этом турнире ".

Rudy: "Сент-Этьен" - это команда, которой нечего делать в Лиге Европы. Команда, которая только позорит Францию. У нас в клубе слишком много ненужных игроков, которые просто не понимают, как играть на таком уровне ".

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В четверг, 24 октября, в Лиге Европы на домашнем стадионе "Сент-Этьен" сыграл вничью с "Александрией" - 1:1