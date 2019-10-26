Фанатов "Сент-Этьена" взбесила ничья с "Александрией"

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1377
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 6426
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 927
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6021
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40230
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1143
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3339
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2340
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3384
Фото
Все фото
13
16
14
9
16
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Видео
Все видео
"Лестер" на выезде уничтожил "Саутгемптон"из хоккейным счетом
"Лестер" на выезде уничтожил "Саутгемптон"из хоккейным счетом
Зозуля забил победный мяч на последней минуте встречи
Зозуля забил победный мяч на последней минуте встречи
Окслейд-Чемберлен забил магический мяч "Генку"
Окслейд-Чемберлен забил магический мяч "Генку"
Бывший форвард "Львова" забил "Арсеналу" в Лондоне
Бывший форвард "Львова" забил "Арсеналу" в Лондоне
Умер "крёстный отец" Владимира Кличко
Умер "крёстный отец" Владимира Кличко
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 927
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5526
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7551
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1863
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 октября 2019
Просмотров: 747
Міміка й жести
Уранці, коли їдеш з Лівого берега, у вагонах метро на Сирецькій лінії дуже тісно. Люди утрамбовані, як оселедці. Не поворушиш ні рукою, ні ногою. І ...
суббота, 26 октября 2019 11:05

Фанатов "Сент-Этьена" взбесила ничья с "Александрией"

  Комментировать
Фанатов &quot;Сент-Этьена&quot; взбесила ничья с &quot;Александрией&quot;
Французские болельщики огульно критикуют тренера Пюэля

Болельщики "Сент-Этьена" разъярились после ничьи против "Александрии". Их цитаты приводит сайт Sportanalytic.com.

Chiven: "Лучше бы" Александрия "выиграла в этом матче. Футбол, который проповедует Клод Пюэль вызывает отвращение. Средняя результативность - один гол за матч. При этом пропускаем мы чаще. Весь смысл игры" Сент-Этьена "в этом сезоне заключается в том, чтобы забить один гол и с таким результатом закончить матч. На этот раз не сработало, но Пюэль не сделает никаких выводов из этой встречи, как сделал их и после предыдущих матчей ".

Bastien: "Если наши идиоты не хотят играть нормально в Лиге Европы и считают, что этот турнир очень скучный, то пусть лучше проигрывают" Александрии "в Украине и не мучают нас. Я лучше буду знать, что все шансы на выход в плей-офф утрачены и не буду следить за игрой команды в этом турнире ".

Rudy: "Сент-Этьен" - это команда, которой нечего делать в Лиге Европы. Команда, которая только позорит Францию. У нас в клубе слишком много ненужных игроков, которые просто не понимают, как играть на таком уровне ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший форвард "Львова" забил "Арсеналу" в Лондоне

В четверг, 24 октября, в Лиге Европы на домашнем стадионе "Сент-Этьен" сыграл вничью с "Александрией" - 1:1

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фанатов "Сент-Этьена" взбесила ничья с "Александрией"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
октября

Первым потерял силы девятимесячный Бон-Бон

Самое читаемое
Бросила церковь ради порно: самые &quot;горячие&quot; фото экс-мормонки
Бросила церковь ради порно: самые "горячие" фото экс-мормонки
13
 Просмотров: 119302
В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра
В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра
3
 Просмотров: 30764
Участник &quot;Танцев со звездами&quot; разводится с женой
Участник "Танцев со звездами" разводится с женой Просмотров: 30690
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
19
 Просмотров: 29728
ЗАЗ начал изготавливать новые автомобили
ЗАЗ начал изготавливать новые автомобили Просмотров: 23625
Спорт
Без дебютантов. Шевченко огласил список сборников на матч с Сербией
Без дебютантов. Шевченко огласил список сборников на матч с Сербией Просмотров: 126
"Лестер" на выезде уничтожил "Саутгемптон"из хоккейным счетом
"Лестер" на выезде уничтожил "Саутгемптон"из хоккейным счетом
 Просмотров: 216
Зозуля забил победный мяч на последней минуте встречи
Зозуля забил победный мяч на последней минуте встречи
 Просмотров: 585
Окслейд-Чемберлен забил магический мяч "Генку"
Окслейд-Чемберлен забил магический мяч "Генку"
 Просмотров: 486
"Ливерпуль" выиграл суд у New Balance и получил выгодное предложение от Nike
"Ливерпуль" выиграл суд у New Balance и получил выгодное предложение от Nike Просмотров: 18
Больше всего комментируют
8
Арамахия прошел полиграф: результаты
7
"Майдан вышел на протест, чтобы таких, как вы, не было на нашей земле" - семьи героев Небесной сотни ответили Портнову
3
"Кто подумает об Украине?" - Зеленская получила шквал критики из-за японского образования
2
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2
Украина выплатит скандальной Штепе компенсацию - решение ЕСПЧ
Голосов: 296
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua