Фанатка восстановила могилу первого профессионального футболиста

В футбол впервые начали играть в Англии. Фото: Википедия

Жительница Великобритании Жаклин Макалис восстановила могилу футболиста Фергюса Сатера, посмотрев мини-сериал Netflix "Игра родом из Англии", одним из героев которого стал Сатер.

Фергюс Сатер считается первым в истории профессиональным футболистом – работая каменщиком на родине в Глазго, в 1878 году он переехал в Англию, чтобы зарабатывать, играя в футбол. Он играл за клубы "Дарвен" и "Блэкберн Роверс", получая зарплату, хотя в то время футболистам ещё не платили за игру.

История Сатера была частично экранизирована в сериале "Игра родом из Англии", вышедшем в марте 2020 года. Посмотрев его, Жаклин Макалис вдохновилась историей Сатера и, узнав, что его могила находится в полузаброшенном состоянии, связалась с "Блэкберн Роверс". Клуб профинансировал восстановление, которым занялась сама Макалис.

"Он мне не родственник и не имеет ко мне никакого отношения, но его история тронула моё сердце, и я так увлеклась этим. Я была расстроена, увидев, что на его могиле упало надгробие и она превратилась в холмик травы. Теперь же это место выглядит волшебно", — приводит ВВС слова Макалис.

На историю отреагировал и создатель сериала Джулиан Феллоуз: "Миллионы людей во всём мире в большом долгу перед Фергюсом Сатером и другими основоположниками современного футбола, и мне кажется прекрасным то, что благодаря Жаклин многие из них теперь будут иметь возможность отдать дань уважения у его могилы".

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Сейчас профессиональные футболисты – очень богатые люди. Криштиано Роналду зарабатывает 32 миллиона евро в год. Лионель Месси имеет умопомпрачительный контракт из "Барселоной".