Фанат турецкого клуба проиграл спринт игроку "Пармы"

Янна Карамо называют новым Килианом Мбаппе из- за высокой скорости

Болельщик турецкого клуба хотел забрать мяч у игрока соперников, но проиграл ему в скорости.

Европейские клубы готовятся к старту нового сезона. Проводят заключительные товарищеские матчи подготовки.В концовке товарищеского матча между "Трабзонспором" и "Пармой" случился довольно забавный эпизод.

Фанат турецкого клуба выбежал на поле с целью отобрать мяч у новичка итальянского клуба Янна Карамо, но потерпел неудачу, проиграв профессиональному игроку в скорости.

Trabzonspor - Parma maçının son anlarında bordo-mavili bir taraftar, Yann Karamoh'ı kovaladı. Ayrıca taraftarlar, maçın bitmesinin ardından sahada horon tepti.



pic.twitter.com/pYycR2LNJQ — Beşiktaşlı Behzat Ç. (@BehzatBesiktas) 27 июля 2019 г.

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После свистка арбитра болельщик всплеснул руками от разочарования. Матч завершился со счетом 2: 2.