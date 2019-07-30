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вторник, 30 июля 2019 20:11

Фанат турецкого клуба проиграл спринт игроку "Пармы"

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Фанат турецкого клуба проиграл спринт игроку &quot;Пармы&quot;
Янна Карамо называют новым Килианом Мбаппе из- за высокой скорости

Болельщик турецкого клуба хотел забрать мяч у игрока соперников, но проиграл ему в скорости.

Европейские клубы готовятся к старту нового сезона. Проводят заключительные товарищеские матчи подготовки.В концовке товарищеского матча между "Трабзонспором" и "Пармой" случился довольно забавный эпизод.

Фанат турецкого клуба выбежал на поле с целью отобрать мяч у новичка итальянского клуба Янна Карамо, но потерпел неудачу, проиграв профессиональному игроку в скорости.

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После свистка арбитра болельщик всплеснул руками от разочарования. Матч завершился со счетом 2: 2.

https://sport.ua
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