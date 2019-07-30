Фанат турецкого клуба проиграл спринт игроку "Пармы"

Болельщик турецкого клуба хотел забрать мяч у игрока соперников, но проиграл ему в скорости.
Европейские клубы готовятся к старту нового сезона. Проводят заключительные товарищеские матчи подготовки.В концовке товарищеского матча между "Трабзонспором" и "Пармой" случился довольно забавный эпизод.
Фанат турецкого клуба выбежал на поле с целью отобрать мяч у новичка итальянского клуба Янна Карамо, но потерпел неудачу, проиграв профессиональному игроку в скорости.
Trabzonspor - Parma maçının son anlarında bordo-mavili bir taraftar, Yann Karamoh'ı kovaladı. Ayrıca taraftarlar, maçın bitmesinin ardından sahada horon tepti.— Beşiktaşlı Behzat Ç. (@BehzatBesiktas) 27 июля 2019 г.
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После свистка арбитра болельщик всплеснул руками от разочарования. Матч завершился со счетом 2: 2.
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