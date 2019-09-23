Фанат обманул форварда "Динамо",

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль возмущен, что его футболку продают на сайте частных объявлений.

"Это невероятно... Если кто-то когда-то задумывался, почему мы больше не отдаем своих футболок, то из-за таких людей, как этот парень. Печально, но размер бутсы не мой", — написал Соль на своей странице в сети Instagram, снабдив пост фото.

Автор: instagram.

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Фран Соль перешел в "Динамо" зимой 2019 с нидерландского "Вилем II". В составе киевлян смог отличиться только 2 голами.