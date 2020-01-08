Фанат "Лейкерс" выиграл 100 тысяч долларов одним броском

Два года тому на баскетболе 93 тысячи гривен выиграл черкасский школьник Максим Грицьков

Болельщик Лейкерс одним броском заработал 100 тысяч долларов Американец Эван бросил мяч с центра площадки и попал точно в корзину.

Бросок всей своей жизни Эван сделал в перерыве матча регулярного чемпионата НБА между Лейкерс и Детройтом (106: 99). Фанат баскетбола по идеальной траектории запустил мяч с центра площадки и мгновенно стал обладателем чека на 100 тысяч долларов. Об этом пишет UA-Футбол

Возможно, Лейкерс следовало бы подписать этого парня, ведь ЛеБрон Джеймс и компания в текущем сезоне занимают лишь восемнадцатое место по качеству исполнения трехочковых бросков.

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В матче с Лейкерс защитник "Детройт Пистонс" украинец Святослав Михайлюк набрал 14 очков.