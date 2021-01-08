Фабио Каннаваро едва не сломал Марадону

Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом сезоне "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях.

Вспоминаем победителей предыдущих лет. В 2006 году награду выиграл итальянец Фабио Каннаваро.

В футболе так любят голы и так ненавидят тех, кто мешает их забивать, что за всю историю "Золотого мяча" эту награду лишь пять раз получали защитники и всего однажды её обладателем становился вратарь. Недаром Филипп Лам как-то замечал, что "Ballon d'Or" – это приз для игроков атаки. Нарушалась эта традиция действительно редко. И даже в 2019-м, когда футбольная общественность была уверена в том, что "ЗМ" получит Вирджил ван Дейк, эксперты "France Football" отдали трофей Лионелю Месси. Последним защитником, которому удавалось выиграть у нападающих и атакующих полузащитников в этом споре, становился Фабио Каннаваро. В 2006-м сборная Италии победила на чемпионате мира, а её капитан был удостоен приза лучшему футболисту Европы. Это был последний случай, когда круг номинантов на "ЗМ" ограничивался игроками, выступающими за клубы Старого света. Каннаваро, таким образом, закрыл очередную страницу истории, дав возможность открыть новую. Любопытно, что главным его конкурентом в борьбе за престижный приз стал одноклубник и партнёр по сборной Италии Джанлуиджи Буффон. Оба в тот год стали ещё и чемпионами страны. Великому Джиджи, как оказалось, не было суждено повторить достижение Льва Яшина и стать вторым вратарём, который получил "ЗМ". А вот Каннаваро удалось присоединиться к Бекенбауэру, Маттеусу и Заммеру.

Каннаваро удалось присоединиться к Бекенбауэру, Маттеусу и Заммеру

Фабио Каннаваро родился 13 сентября 1973 года в Неаполе. Отец семейства Паскуале был банковским клерком, а в свободное время играл в футбол на любительском уровне. Любимым делом он увлёк и обоих сыновей, Фабио и Паоло. И совершенно не удивительно, что первым клубом для обоих стал "Наполи". В молодёжной команде "адзурри" Фабио оказался в возрасте 15 лет, а в 19 попал в основу. Первое время Каннаваро играл на позиции полузащитника. В отличие от младшего брата Паоло, Фабио был ниже большинства сверстников и едва ли подходил на роль центрального защитника. Но однажды Каннаваро позвал к себе в кабинет директор академии "Наполи" и сказал, что хочет видеть его в линии обороны. По словам футболиста, поначалу он жутко не хотел играть в защите. "Кто вообще хотел бы играть в линии обороны после того, как сам видел своими глазами, как нападающий Паоло Росси забил 6 голов на КМ-1982?" – говорил Фабио в одном из интервью. Тем не менее, он быстро привык к новому амплуа.

В футболке сборной Италии. Фото "Спорт-Экспресс"

Каннаваро уже в юности был чертовски уверенным в себе игроком. Наверное, это и стало одной из главных причин его успеха. Да, защитнику не хватало роста, зато он не боялся идти в подкат против самого Диего Марадоны! Когда юный Фабио едва не травмировал главную звезду "Наполи" на одной из тренировок, партнёры готовы были растоптать его. Но Марадона сам вступился за молодого защитника и заявил, что тот должен играть так, как считает нужным. А после тренировки аргентинец ещё и подарил Фабио бутсы.

7 марта 1993-го Каннаваро стал частью команды, в которой играли его кумиры. В центре обороны Фабио составил связку с Чиро Феррарой – игрой этого тандема вскоре стали восхищаться и тренеры, и болельщики. Каннаваро демонстрировал прекрасное умение читать игру и здорово начинал атаки своей команды после отбора мяча. А его подкатов уже тогда боялись лучшие форварды Серии А. Не из-за жёсткости. Напротив, Фабио проводил их чисто, оставляя соперника без мяча в самый важный момент.

Кто вообще хотел бы играть в линии обороны после того, как сам видел своими глазами, как нападающий Паоло Росси забил 6 голов на Кубке мира-1982?

В 1995-м, после 68 проведённых матчей, Каннаваро перебрался из "Наполи" в "Парму". Едва ли "адзурри" горели желанием расставаться с многообещающим защитником, но клуб утопал в финансовых проблемах и был вынужден распродавать своих лидеров.

В "Парме" Каннаваро познакомился с Лилианом Тюрамом и Джанлуиджи Буффоном – эта троица впоследствии окажется в "Ювентусе". Француз стал для Фабио не только товарищем по команде, но и лучшим другом. В рядах "крестоносцев" Каннаваро провёл самый продолжительный этап своей карьеры, который продолжался 7 лет. Сразу став основным игроком команды, Каннаваро в итоге стал с нею обладателем Кубка УЕФА (1999), двух Кубков (1999, 2002) и Суперкубка (1999) Италии. Однажды "Парме" совсем немного не хватило до завоевания скудетто: в сезоне 1996/97 крестоносцы финишировали вторыми вслед за "Ювентусом", отстав от туринцев всего на два очка. Каннаваро все эти годы был одним из лучших защитников Серии А, и в 97-м он получил первый вызов в сборную, за которую в итоге провёл 136 матчей.

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В 1998-м Каннаваро впервые выступил на крупном турнире в составе национальной команды. Он сыграл на чемпионате мира, где итальянцы дошли до четвертьфинала. Спустя два года Фабио поехал со сборной на Евро-2000 и стал серебряным призёром турнира. В финале "Скуадра Адзурра" уступила французам. Один из мячей у победителей ударом головой забил Сильвен Вильтор, и случилось это после того, как Каннаваро в прыжке не дотянулся до снаряда. Уже по завершении карьеры итальянский защитник назовёт этот эпизод единственным в жизни, когда ему не хватило роста.

Капитан из Кубком мира. Фото Рейтер

В 2002-м лидера обороны и капитана "Пармы" (а также сборной Италии) за 23 миллиона евро выкупил "Интер". "Нерадзурри" уже четыре года не завоёвывали трофеев, а в сезоне 2001/02 на два очка отстали от выигравшего Серию А "Ювентуса" и на одно – от ставшей второй "Ромы". Затянувшиеся на внутренней арене неудачи, а также уход звёздного нападающего Роналдо, побудили миланцев к нескольким серьёзным приобретениям. Помимо Каннаваро, в клуб пришли Эрнан Креспо и Франческо Коко. В сезоне 2002/03 "чёрно-синие" дошли до полуфинала Лиги чемпионов и заняли второе место в чемпионате, так что новые покупки привели к определённому шагу вперёд. Однако следующий сезон не задался ни у клуба, ни у Каннаваро. Фабио пропустил значительную часть из-за травмы, а команда финишировала в чемпионате на четвёртом месте. Летом 2004-го Каннаваро перебрался в "Ювентус".

Но крошечный Каннаваро выиграл верховую борьбу у великана и выбил мяч в опорную зону, затем побежал туда и в подкате лишил снаряда Лукаса Подольски

В "Старой синьоре" Каннаваро воссоединился со старыми друзьями по "Парме" Тюрамом и Буффоном. И следующие два года стали лучшими в карьере Фабио. "Юве", оборона которого теперь представляла собой несокрушимую стену, и в 2005-м, и в 2006-м выигрывал скудетто. Каннаваро оба раза признавался лучшим защитником Серии А. Кроме того, Фабио в роли капитана сборной Италии отправился на КМ-2006, который завершился триумфом "Скуадра Адзурры". Каннаваро сыграл во всех матчах турнира и не получил в них ни одной жёлтой карточки. Откровением для Фабио стала полуфинальная игра против хозяев турнира, немцев. Итальянцы победили, забив два гола на последних минутах дополнительного времени. Когда Фабио Гроссо на 119-й открыл счёт, немцы в полном составе пошли вперёд. В компенсированное время пошла высокая подача в итальянскую штрафную на огромного Пера Мертезакера. Но крошечный Каннаваро выиграл верховую борьбу у великана и выбил мяч в опорную зону, затем побежал туда и в подкате лишил снаряда Лукаса Подольски. Партнёры Фабио убежали в контратаку, и Дель Пьеро поставил точку в игре. А затем был драматичный финал против французов, после которого Каннаваро поднимет над головой кубок мира. Любопытно, что пармское трио Буффон – Каннаваро – Тюрам приняло участие в этой игре в полном составе. Даже тут они оказались неразлучны, хоть и выступали по разные стороны баррикад.

С призом лучшего футболиста Европы. Фото "Спорт-Экспресс"

После КМ-2006 Каннаваро перебрался в мадридский "Реал", заявив, что глупо отказывать королевскому клубу в возрасте 32 лет. В составе "сливочных" итальянец дважды кряду стал чемпионом Испании и выиграл Суперкубок Италии. Первые полсезона на Пиренеях для Фабио складывались непросто, его игра не впечатляла. Однако выступление итальянца на мундиале так восхитило футбольный мир, что "Золотой мяч" ему отдали без малейших сомнений.

В 2009-м Каннаваро на сезон вернулся в "Ювентус", а затем отправился доигрывать в эмиратский "Аль-Ахли". Несмотря на очевидный закат карьеры, Фабио сыграл за сборную Италии на Евро-2008 и ЧМ-2010. На обоих турнирах, сложившихся для "Скуадра Адзурры" не очень удачно, Каннаваро был капитаном команды. В общей сложности в этом статусе защитник провёл 79 матчей. Больше только у могучего Буффона.

В 2011-м Каннаваро завершил карьеру игрока, а в 2013-м начал тренерскую. Сначала он работал ассистентом в "Аль-Ахли", а в 2014-м возглавил китайский "Гуанчжоу Эвергранд". Через год Каннаваро стал тренировать в Саудовской Аравии местный "Аль-Наср", но спустя сезон вернулся в Поднебесную. Там Каннаваро год тренировал "Тяньцзинь Цюаньцзянь", с которым стал бронзовым призёром чемпионата Китая. Несмотря на достаточно успешный сезон, в 2017-м итальянец вернулся в "Гуанчжоу", с которым работает по сей день. В марте 2019-го Каннаваро возглавил сборную Китая, но уже через месяц сложил с себя полномочия, желая сосредоточиться на работе в клубе.