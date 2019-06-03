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понедельник, 03 июня 2019 09:00

Европейский гранд предложил за Роналду 140 млн евро и пообещал фантастическую зарплату

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Европейский гранд предложил за Роналду 140 млн евро и пообещал фантастическую зарплату
В случае перехода в ПСЖ зарплата Роналду станет самой большой в мире среди футболистов.

Французский ПСЖ в летнее трансферное окно попытается подписать форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Агент звездного португальца Жорже Мендеш получил солидное предложение от боссов ПСЖ, сообщает Diario Gol.

По информации издания, французский гранд предложил Роналду контракт с зарплатой в размере 50 млн евро за сезон. Потенциальная сделка может сделать 34-летнего форварда самым высокооплачиваемым футболистом планеты. В "Пари Сен-Жермен" считают, что чемпионский характер нападающего принесет команде больше пользы, чем Неймар и Мбаппе.

Кроме того, руководство парижан предполагает, что Криштиану Роналду может соблазнить идея побороться за шестой "Золотой мяч". Туринский "Ювентус" взамен может получить за португальского форварда 140 млн евро.

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В сезоне 2018/19 Роналду провел за "старую синьору" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 28 мячей. Он имеет действующий контракт с туринцами до лета 2022-го.

https://football24.ua
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Дата
03
июня

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