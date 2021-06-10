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четверг, 10 июня 2021 13:04

Евро-2020/21: украинцев не пустят на первый матч своей сборной

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Евро-2020/21: украинцев не пустят на первый матч своей сборной
Украинских болельщиков не пустят в Нидерланды. Фото: uaf.ua

Украинских болельщиков не пустят поддержать сборную своей страны на матче чемпионата Европы в Нидерландах.

Власти этой страны ограничили въезд для фанатов из стран, не входящих в Европейский Союз. Решение объяснили пандемией коронавируса, передает prm.ua.

В то же время два других матча, которые команда Андрея Шевченко сыграет в румынском Бухаресте, украинцы посетить смогут.

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Фанатам из Украины позволят не отбывать карантин в Румынии, если они предоставят недавно сделанный отрицательный тест и будут находиться в стране не более трех дней.

13 июня сборная Украины стартует в финальной части Евро-2020/21 по футболу. Наши в Амстердаме сыграют с хозяевами - Нидерландами. 17 июня - против Северной Македонии, 21 июня - против Австрии. Эти поединки пройдут в румынском Бухаресте. Две лучшие команды группы выйдут в 1/8, третья - на 60%.

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