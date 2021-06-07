"Это все устроили уродливые политики" - Леоненко о новой форме сборной Украины

Виктор Леоненко сейчас работает экспертом на телевидении. Фото: Алексей Иванов

Бывшему форварду киевского "Динамо" и сборной Украины Виктору Леоненко не понравилась новая форма сборной Украины.

6 июня сборная Украины представила новую форму на Евро-2020/21. На футболках изображен силуэт государства, содержащий полуостров Крым, который был аннексирован Россией в 2014 году.

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"Это все устроили политики-уроды, которых один или два процента в народе. Я бы их сильно бил палками", - сказал Леоненко в комментарии "Спорт-Экспресс".

Леоненко родился в России. В начале 1990-х приехал в Украину, где получил гражданство. Трижды становился лучшим игроком Украины и четыре раза выигрывал чемпионат с "Динамо".

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. 7 июня команда Андрея Шевченко проведет контрольный поединок против Кипра. Начало игры в 19:00.