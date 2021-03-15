Это слухи - в сборной прокомментировали перенос матчей со Львова в Харьков

Стадион во Львове имеет втестительность 34 тысячи зрителей. Фото: Униан

Пресс-секретарь сборной Украины Александр Глывинский прокомментировал возможность переноса игр национальной команды в Харьков из Львова.

– Такой информации у нас нет. То, что пишут в прессе, я видел. Но это, наверное, не более, чем слухи. Национальная команда готовится, как и было запланировано. Сбор начнется в Киеве, а потом будет период во Львове. Так что игры запланированы во Львове.

Никакой информации о переносе нет. И о том, что меняется место проведения игр с Финляндией и Казахстаном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Динамовца в последний момент отцепили от сборной

Сборная Украины сыграет во Львове со сборными Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта). Перед этим будет матч из Францией в Париже (24 марта).