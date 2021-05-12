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среда, 12 мая 2021 11:06

Это ненормально - Куман прокомментировал ничью "Барселоны"

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Это ненормально - Куман прокомментировал ничью &quot;Барселоны&quot;
Куман не понимает как команда за тайм пропустила трижды. ото: Reuters

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал результат матча 36-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (3:3). По ходу встречи каталонцы вели со счётом 2:0, однако в итоге команда растеряла преимущество и упустила победу.

"Это сложно объяснить. Мы были хорошей командой в первом тайме, но потеряли интенсивность во втором. Много проигрывали. Были менее сосредоточенными, чем в первом тайме. После 2:2 у нас была хорошая реакция, но мы плохо защищались. Это ненормально - пропустить три гола за 45 минут. Не для такой команды, как "Барселона", - приводит слова Кумана Marca.

Ничью также прокомментировал полузащитник Серхио Бускетс.

"Плохие предчувствия. У нас сейчас трудные времена. Мы хорошо начали игру и получили преимущество, но потом из-за ошибок пропустили лёгкие голы. Это почти приговор для нас в Ла Лиге. Мы не были точны и дорого заплатили за ошибки. Второй тайм провели плохо. Это наша вина. В последних матчах потеряли много очков, чтобы бороться за чемпионство".

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"Барселона" в 36 матчах набрала 76 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. "Леванте" (40) - на 13-м месте. Лидером соревнований является мадридский "Атлетико" (77). В тройку также входит мадридский "Реал" (75). Оба столичных клуба провели на один матч меньше, чем "Барселона".

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