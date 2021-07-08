"Это не пенальти" - Венгер о решающем эпизоде матча Англия - Дания

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола и бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер раскритиковал судейство матча Англия - Дания.
В полуфинале Евро арбитр Данни Маккели поставил скандальний пенальти в овертайме.
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"Это не пенальти.
Я не понимаю, почему в таких ситуациях с ВАР судья не идет смотреть повтор на мониторе. В подобных моментах он должен быть абсолютно уверен", - заявил Венгер в комментарии GFFN.
Финал Евро-2020/21 пройдет в Лондоне 11 июля. Между собой сыграют Англия и Италия. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
Сборная Украины на Евро смогла дойти до 1/4 финала, где проиграла Англии.
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