"Это наша земля. Мы здесь дома и не мы к вам пришли" - Усик

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик обратился к украинскому народу.

Усик заявил, что в Украине никого не нужно увольнять и отдал должное украинцам.

"Дорогой народ Украины, я хочу обратиться к тебе именно сейчас. Ты самый могущественный в мире народ. Я очень горжусь, что я – украинец. Я хочу вам всем спасибо. Вы – сила.

А теперь я хочу сказать, чтобы меня поняли другие люди. Вы сражаетесь с нашим правительством, не с нашей армией. Вы сражаетесь с народом. Это наша земля. Мы здесь дома и не мы к вам пришли. Нас не нужно увольнять, мы сами уволим себя", - сказал боксер в эфире в Instagram.

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26 февраля Усик обратился к президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу.

"Всем доброе утро. Меня зовут Усик Александр Александрович.

"Я хочу обратиться к русскому народу. Если мы считаем друг друга братиями, православными, не отпускайте своих военных, не отпускайте своих детей в нашу страну. Не сражайтесь с нами.

Еще хочу обратиться к президенту РФ Путину. Вы можете остановить эту войну. Не ставьте нам никакие условия. Просто сядьте за столом переговоров. Просто поговорите. Все должно остановиться.

Наши дети, наши мамы, наши бабушки, наши люди прячутся в подвалах. Мы в своей стране. Мы не можем по-другому. Мы защищаемся", - сказал Усик.

В последнем поединке Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.