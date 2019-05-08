"Это было невозможно" – Юрген Клопп о победе "Ливерпуля"

Тренер "Ливерпуля" не верил в чудо

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Барселоной" (4:0) и выход в финал Лиги чемпионов.

"Это было слишком. Было ошеломляюще. Если бы мне сказали это перед игрой, я бы не поверил. Я говорил им, что это невозможно. Мы играли против, возможно, лучшей команды в мире. Побеждать сложно, но победить и не пропустить. Я не знаю, когда такое бывало. Это невероятно.

Я видел Джеймса Милнера плачущим после на поле после матча. Это значит так много для всех нас. Это лучшая фаза футбола. Это самые важные вещи в мире. Но создать такую эмоциональную атмосферу было очень важно. Все дело в игроках.

Сочетание потенциала и храбрости – это сочетание, которого я никогда не видел. Нужно действовать очень уверенно в такой игре. Ориджи и Шак играли не так много. Выдать такую игру – это замечательно. Это показывает, что в футболе все возможно. Это так приятно. Очень приятно.

Нам нужно было отнестись к этому серьезно. Но нужно было оставаться дерзкими. Это было необходимо. "Барселона" хорошо защищается против предсказуемых вещей, но порой нужно действовать непредсказуемо.

Последний гол? Я видел, как мяч влетает в ворота, но я не видел углового. Я не видел, кто подавал угловой. Бен Вудберн спросил: Что вообще произошло?" — цитирует Клоппа prosportua.com

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"Ливерпуль" стал третьей командой в истории Кубка чемпионов, которой удалось выйти в финал после разгромного поражения в первом матче.