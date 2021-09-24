"Это будет самый сложный поединок в карьере Усика" - Кличко

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: REUTERS

"Вечный" чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко прокомментировал предстоящий поединок между украинцем Александром Усиком и чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте Энтони Джошуа.

Усик имеет шансы на победу, если выберет правильную тактику на бой.

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"Это будет самый сложный поединок в спортивной карьере Усика. С боксером такого уровня Александр еще не встречался.

Шансы? Все зависит от него - от того, насколько правильными будут стратегия и тактика. Насколько Александр сможет навязать Джошуа свою формулу боя и не дать возможности сопернику пользоваться его ростом и преимуществом в весе. Потому что Джошуа выше Усика. Он будет пытаться контратаковать, пользуясь также преимуществами в длине рук и владении мощным ударом правой ", - сказал Кличко в комментарии Meta-ratings.com.ua.

Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября на стадионе "Тоттенхэма" в Лондоне. На кону поединка будут стоять чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, которым владеет британец. Для Усика поединок с Энтони станет третьим после перехода в супертяжелый вес. Ранее украинец побеждал Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору.