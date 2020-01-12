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воскресенье, 12 января 2020 11:42

Это будет битва Великобритании против США – Уайлдер

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Это будет битва Великобритании против США – Уайлдер
В первом бою Уайлдера против Фьюри судьи зафиксировали ничью

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал предложение Энтони Джошуа Тайсону Фьюри провести спарринги с ним для подготовки британца к поединку с американцем.

"Посмотрите на этих с*к. Они реально с*ки.

Вы говорите, что вы лучшие, а я говорю, что я лучший. Вы стараетесь объединиться друг с другом. Я думаю, это битва Великобритании против США". Об этом пишет "Трибуна"

Это укрепляет мою уверенность в себе и позволяет поднять голову немного выше.

Надеюсь, эти ребята начнут тренироваться друг с другом и придумают гениальный план, чтобы добиться невозможной победы надо мной.

Я первый в своем роде. Людям просто нужно признать это и оценить мое мастерство, которое я показываю миру", – сказал Уайлдер.

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Реванш Уайлдер – Фьюри состоится 22 февраля. Первый бой состоялся летом. Судьи зафиксировали ничью.

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