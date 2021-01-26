"Есть мечта, чтобы "Шахтер" уехал в свой регион" - Суркис

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1008
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 621
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2241
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 864
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1656
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1710
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 783
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1998
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 837
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
Фото
Все фото
8
4
9
5
16
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Видео
Все видео
Уейну Гретцки исполнилось 60 лет
Уейну Гретцки исполнилось 60 лет
В прощальном матче Браянт набрал 60 очков
В прощальном матче Браянт набрал 60 очков
Россиянина дисквалифицировали с лыжных гонок из-за хулиганского нападения на соперника
Россиянина дисквалифицировали с лыжных гонок из-за хулиганского нападения на соперника
Ребров не может выиграть во втором матче подряд
Ребров не может выиграть во втором матче подряд
"Барселона" вышла на третье место в чемпионате Испании
"Барселона" вышла на третье место в чемпионате Испании
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1656
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 585
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
Просмотров: 261
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 837
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 3087
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 1035
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
вторник, 26 января 2021 12:01

"Есть мечта, чтобы "Шахтер" уехал в свой регион" - Суркис

  Комментировать
&quot;Есть мечта, чтобы &quot;Шахтер&quot; уехал в свой регион&quot; - Суркис
Игорь Суркис руководит "Динамо" уже почти 20 лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о переезде "Шахтера" в Киев и проведении домашних матчей на "Олимпийском".

По словам Суркиса, он против такого решения и хочет, чтобы "горняки" вернулись домой.

"У меня есть мечта, чтобы в нашей стране был мир. Чтобы я мог приехать на одно из лучших полей, которые есть в Украине, на "Донбасс Арену", и обыграть там "Шахтер". При 53-тысячном стадионе именно приехать и обыграть их.

Меня обвиняют, например, что "Шахтер" сегодня играет в Киеве и я дал возможность использовать им центральный стадион. Я ничего никому не давал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркис повысил зарплату лидеру "Динамо", чтобы тот не поехал в США

Как президент клуба я был против. Потому что теперь нам трудно эксплуатировать поле. Но люди оказались не дома. Тем более стадион принадлежит государству. А деньги, которые будут идти на этот стадион, будут как можно дольше его поддерживать.

Ну, играют. Но у меня есть мечта, чтобы они поехали в свой регион, а мы были единственной командой, которая играет в Киеве", - сказал Суркис в интервью Дмитрию Гордону.

"Шахтер" не проводит матчи на "Донбасс Арене" с весны 2014-го. Сначала "горняки" играли во Львове, затем Харькове. С июня 2020 года "Шахтер" проводит домашние матчи на "НСК Олимпийский".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Есть мечта, чтобы "Шахтер" уехал в свой регион" - Суркис». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
января

Уейну Гретцки исполнилось 60 лет

В прощальном матче Браянт набрал 60 очков

Самое читаемое
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
9
 Просмотров: 27333
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
8
 Просмотров: 18694
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
14
 Просмотров: 12546
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
8
 Просмотров: 11673
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
5
 Просмотров: 10863
Спорт
Стало известно, кто футбольных клубов заработал больше 2020 году
Стало известно, кто футбольных клубов заработал больше 2020 году Просмотров: 9
"Шахтер" завершил первый сбор крупной победой
"Шахтер" завершил первый сбор крупной победой Просмотров: 108
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой Просмотров: 234
Немецкий тренер отказался возглавить "Челси
Немецкий тренер отказался возглавить "Челси Просмотров: 216
Уейну Гретцки исполнилось 60 лет
Уейну Гретцки исполнилось 60 лет
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
5
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей
3
Покушение на генерала СБУ: как в ведомстве отреагировали на причастность Нескромного
3
Арахамия назвал Бойко, который катается в Кремль, "очень проукраинским"
2
"Избавиться от лизоблюдов и читать Конституцию" - сети в день рождения Зеленского
1
Не мали вибору
Голосов: 1204
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть