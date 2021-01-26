"Есть мечта, чтобы "Шахтер" уехал в свой регион" - Суркис

Игорь Суркис руководит "Динамо" уже почти 20 лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о переезде "Шахтера" в Киев и проведении домашних матчей на "Олимпийском".

По словам Суркиса, он против такого решения и хочет, чтобы "горняки" вернулись домой.

"У меня есть мечта, чтобы в нашей стране был мир. Чтобы я мог приехать на одно из лучших полей, которые есть в Украине, на "Донбасс Арену", и обыграть там "Шахтер". При 53-тысячном стадионе именно приехать и обыграть их.

Меня обвиняют, например, что "Шахтер" сегодня играет в Киеве и я дал возможность использовать им центральный стадион. Я ничего никому не давал.

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Как президент клуба я был против. Потому что теперь нам трудно эксплуатировать поле. Но люди оказались не дома. Тем более стадион принадлежит государству. А деньги, которые будут идти на этот стадион, будут как можно дольше его поддерживать.

Ну, играют. Но у меня есть мечта, чтобы они поехали в свой регион, а мы были единственной командой, которая играет в Киеве", - сказал Суркис в интервью Дмитрию Гордону.

"Шахтер" не проводит матчи на "Донбасс Арене" с весны 2014-го. Сначала "горняки" играли во Львове, затем Харькове. С июня 2020 года "Шахтер" проводит домашние матчи на "НСК Олимпийский".