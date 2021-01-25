Суркис повысил зарплату лидеру "Динамо", чтобы тот не поехал в США

Карлос Де Пена выступает за "Динамо" с марта 2019 года. Фото: Александр Попов

Президент "Динамо" Игорь Суркис повысил зарплату одному из лидеров клуба Карлосу де Пене.

Во время зимнего трансферного окна уругваец имел предложение от клуба из МЛС.

"В де Пены действительно было предложение с MLS, от клуба "Сан-Хосе". Там латиноамериканский тренер, и уругвайцу было бы удобно разговаривать с ним на одном языке.

После этого в де Пене был разговор с Игорем Суркисом, и футболисту повысили зарплату. В результате он остался в команде.

У Карлоса действует контракт до конца 2021 года. И есть интерес к этому игроку не только в MLS, но и в Португалии. Хороший португальский клуб им интересуется", - сказал журналист Владимир Зверев в эфире" Профутбол Digital".

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В текущем сезоне Карлос де Пена во всех турнирах провел за "Динамо" 19 матчей и забил 5 голов. После прихода Мирчи Луческу игрок стал ключевым в команде.