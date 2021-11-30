Есть ли среди них Ломаченко? Новый чемпион мира Камбосос назвал потенциальных соперников

Джордж Комбосос выиграл четыре чемпионских пояса. Фото: Instagram.com/georgekambososjr

Новый абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос не прочь провести бой против украинца Василия Ломаченко.

Австралийский боксер назвал потенциальных соперников, с которыми планирует сразиться.

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"Легкий вес сейчас на невероятном уровне. Я хотел бы подраться с Хейни, Райаном Гарсией, Дэвисом или Ломаченко. Они имеют на носу классные поединки. Дивизион сейчас очень конкурентный. Мы выберем бой, который будет самым интересным. Хотел бы подраться с Гейни, но здесь так много классных бойцов. Они должны показать шоу, ведь мое выступление показало, из какого теста я сделан, что я король и император", – заявил Джордж в комментарии каналу MMA Fighting SBN.

Джордж Касбосос в ночь с 27 на 28 ноября в Нью-Йорке победил американца Теофимо Лопеса раздельным решением судей и отобрал у него все титулы. Лопес не планирует проводить реванш, а хочет сменить весовую категорию. Василий Ломаченко проведет свой следующий бой против Ричарда Комми в декабре 2021 года.