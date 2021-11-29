Стало известно, проведут ли Лопес и Камбосос реванш

Джордж Комбосос выиграл четыре чемпионских пояса. Фото: Instagram.com/georgekambososjr

Бывший чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес не планирует проводить реванш с Джорджем Камбососом.

Отец американского боксера Теофимо Лопес-старший рассказал, что его сын сменит весовую категорию.

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"Реванша не будет. Мое заблуждение, что так долго держал сына в легком весе. Мы поднимемся в первый полусредний, проведем бой в феврале, а затем с Джошом Тейлором. Это ничего не меняет.

Все знают, что Теофимо выиграл у Камбососа. Все были огорчены, гудели во время объявления решения. Тупое поражение. Не должен был связываться с DAZN, Top Rank" (промоутерские компании - Gazeta.ua), – сказал Лопес в комментарии Seconds Out Boxing.

Джош Тейлор – абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе.

Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу раздельным решением судей. В октябре 2020 года Лопес победил украинца Василия Ломаченко.