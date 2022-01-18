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вторник, 18 января 2022 09:34

"Если не покупать ничего дорогого" - Защитник "Динамо" рассказал, сколько тратит в месяц

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&quot;Если не покупать ничего дорогого&quot; - Защитник &quot;Динамо&quot; рассказал, сколько тратит в месяц
Денис Попов пропустил первую часть из-за травмы. Фото: ФК "Динамо" Киев

Защитник киевского "Динамо" 22-летний Денис Попов признался, что тратит в месяц $3-4 тыс., это примерно 100 тыс. грн.

В конце 2021 года Попов женился на любимой девушке Даше. Футболист посетовал, что часть денег забирают коммунальные услуги.

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"Сейчас нам для двоих хватает три-четыре тысячи долларов. Это если не покупать что-то дорогое. А для жизни этого, думаю, хватит. Коммунальные услуги оплатить, они у нас существенные.

Я купил квартиру, но недавно продал. Теперь мы живем в квартире, которую Даше подарили родители. Так мы решили. Я купил за городом большую, мы там пожили, не понравилось и продал", - сказал Попов в интервью каналу YouTube PRESSING.

Денис Попов является питомцем "Динамо". За первую команду играет с 2019 года. Первую часть сезона пропустил из-за травмы. Летом 2019-го стал победителем молодежного Кубка мира.

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