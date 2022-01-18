"Если не покупать ничего дорогого" - Защитник "Динамо" рассказал, сколько тратит в месяц

Денис Попов пропустил первую часть из-за травмы. Фото: ФК "Динамо" Киев

Защитник киевского "Динамо" 22-летний Денис Попов признался, что тратит в месяц $3-4 тыс., это примерно 100 тыс. грн.

В конце 2021 года Попов женился на любимой девушке Даше. Футболист посетовал, что часть денег забирают коммунальные услуги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, почему Забарный и еще три игрока не поехали с "Динамо" на первый сбор

"Сейчас нам для двоих хватает три-четыре тысячи долларов. Это если не покупать что-то дорогое. А для жизни этого, думаю, хватит. Коммунальные услуги оплатить, они у нас существенные.

Я купил квартиру, но недавно продал. Теперь мы живем в квартире, которую Даше подарили родители. Так мы решили. Я купил за городом большую, мы там пожили, не понравилось и продал", - сказал Попов в интервью каналу YouTube PRESSING.

Денис Попов является питомцем "Динамо". За первую команду играет с 2019 года. Первую часть сезона пропустил из-за травмы. Летом 2019-го стал победителем молодежного Кубка мира.