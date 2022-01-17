Помешала травма. Защитника "Динамо" хотели видеть в чемпионате Франции

Денис Попов. Фото: ФК "Динамо"

Защитника "Динамо" Дениса Попова прошлым летом приглашал французский клуб.

Но 22-летний футболист получил серьезную травму и остался в киевской команде.

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"У меня было предложение, но я получил травму. И все закончилось. Не стоит о нем говорить. Да, топ-чемпионат. Нет, не Италия. Франция. Хорошая команда. Мне просто показали официальную бумагу уже после того, как я получил травму. Бумага именно от того клуба была.

Вот так сложилось. Возможно, если бы было все хорошо, то, может быть, и переехал бы", - сказал Денис Попов YouTube-каналу Pressing.

Денис Попов - воспитанник "Динамо". За первую команду дебютировал в апреле 2019 года. Контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Летом 2021 года дебютировал за национальную сборную Украины. Во втором туре нынешнего чемпионата Украины игрок получил серьезную травму, из-за которой уже пропустил полгода. "Динамо" ушло на зимнюю паузу на втором месте. Отставание от "Шахтера" составляет два очка.