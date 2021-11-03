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среда, 03 ноября 2021 11:00

"Если бы киевляне сильнее надавили, "Барселона" развалилась бы" - украинская пресса о матче "Динамо"

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&quot;Если бы киевляне сильнее надавили, &quot;Барселона&quot; развалилась бы&quot; - украинская пресса о матче &quot;Динамо&quot;
Николай Шапаренко стал соавтором гола. Фото: Reuters

Украинская пресса полна разочарования после вчерашней игры "Динамо" против "Барселоны" и после очередного поражения киевлян. Журналисты считают, что подопечные Мирчи Луческу должны были играть еще смелее.

Даже "Террикону" не за что критиковать "Динамо".

"Трудно сказать, можно ли предъявить динамовцам какие-то серьезные претензии. В отличие от поединка двухнедельной давности на "Камп Ноу", киевляне не робели от вида именитого соперника. Более того, до перерыва, то есть еще при счете 0:0, у "Динамо" была пара неплохих возможностей отличиться. Оба раза на острие оказывался Шапаренко. Но в первом случае полузащитник не обработал мяч, отданный ему справа Цыганковым. А во втором просто не попал в ближний нижний угол".

"Футбум" цитирует Йожефа Сабо:

"Такую "Барселону" надо было побеждать, - отметил Йожеф Йожефович. – Это уже далеко не та "Барселона", которую мы привыкли видеть. Столько брака в передачах у каталонцев, в остановке мяча, что я просто не мог понять, что за команда вышла против "Динамо". Очень обидно проигрывать такому сопернику.

Оборона гостей играла очень слабо. На нее нужно было еще сильнее надавить, и она бы просто рассыпалась. Недаром ведь в чемпионате Испании "Барселона" занимает сейчас девятое место. А в созидании? Скажите мне, что сделал в этом матче хваленый Депай, за которым так гонялись, чтобы он перешел в "Барселону"? А Усман Дембеле? Раньше был классным исполнителем, а нынче превратился в непонятно что. Все невпопад – передачи, удары, видение поля".

В "Динамо" собраны преимущественно очень дисциплинированные, старательные и хорошие игроки, но никак не злые, не готовые, если нужно, затоптать и зашибить

dynamo.kiev.ua слушало раздраженного поражением обозревателя Артема Франкова.

"Самое противное — ну чёрт возьми, нужно брать очки с этой "Барсой". Какими бы ни были мы — они ничем не лучше, кроме, да, счета на табло. На сей раз "Динамо" два с половиной момента имело, но опять их не использовало".

"Динамомания" приводит интересную цитату журналиста Игоря Линника.

"Помимо всего прочего, главное отличие даже такой ослабленной "Барселоны" от нынешнего киевского "Динамо" в том, что в составе "Барсы" собраны молодые, но уже зубастые, агрессивные хищники, которые, если надо, могут быть плохими парнями.

Тогда как в "Динамо" собраны преимущественно очень дисциплинированные, старательные и хорошие игроки, но никак не злые, не готовые, если нужно, затоптать и зашибить.

Но все равно в сравнении с прошлым сезоном Лиги чемпионов "Динамо" выглядит командой прибавившей, подросшей и умеющей значительно больше, чем год назад.

В чем, конечно, заслуга Мирчи Луческу. Он по-прежнему достает из наших хороших парней практически все, что в них на данный момент есть.

Может ли тренер сделать их злыми? Увы, но лишь до определенной степени. Эти качества из разряда врожденных или воспитуемых в отрочестве. как правило, в среде, далекой от сытости и, тем более, гламура", - написал Линник.

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В другом матче группы "Бавария" выиграла у "Бенфики" 5:2.

В следующем туре "Динамо" будет принимать "Баварию", а "Барселона" дома сыграл с "Бенфикой".

В турнирной таблице "Бавария" имеет четыре победы. У "Барселоны шесть очков, а у "Бенфики" четыре. "Динамо" с одной ничьей на последнем месте.

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