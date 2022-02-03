Еще одна потеря в олимпийской сборной. Коронавирусом заболел фигурист Шмуратко

Иван Шмуратко. Фото Украинской федерации фигурного катания на коньках

Иван Шмуратко не сможет помочь Украине в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

У украинского фигуриста подтвержден положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

Согласно регламенту проведения соревнований допускается участие в турнире в трех видах вместо четырех.

Есть положительные тесты у фигуристов и в других сборных. Это не единичный случай на Играх-2022 непосредственно в этом виде программы.

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"К сожалению, коронавирус вмешался в мои олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и почувствовать эту необычную атмосферу соревнований. Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде. И ожидаю своего возвращения на олимпийский лед как можно скорее", - сказал Шмуратко.

Сейчас фигурист чувствует себя хорошо и стремится выступить в индивидуальном турнире, который начнется 8 февраля.

Первыми соревнованиями с участием наших спортсменов на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет стартующий 4 февраля командный турнир по фигурному катанию. Украину будут представлять София Голиченко и Артем Даренский в спортивных парах, Александра Назарова и Максим Никитин в танцах на льду и Анастасия Шаботова в женском одиночном катании. Накануне коронавирусом заболела биатлонистка Елена Билосюк.