Еще одна медаль. Украинский каратист гарантировал себе "бронзу" на Олимпиаде

Станислав Горуна легко прошел квалификацию. Фото: Facebook.stanislav.horunaofficial

Украинский каратист 32-летний Станислав Горуна вышел в полуфинал Олимпиады в Токио.

Украинец досрочно выиграл свою группу и вышел в полуфинал турнира. Таким образом, Станислав обеспечил себе как минимум "бронзу".

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На счету украинца две победы и ничья. Перед последней схваткой группового этапа Горуна занимает первое место в группе.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. На Играх в Токио сборная Украины завоевала 13 медалей - одну золотую, три серебряных и девять бронзовых наград.