Еще один латиноамериканец может выступать за сборную Украины

Густаво Бланко - Лущук приобретает украинское гражданство и ждет звонка от Андрея Шевченко.

Аргентинсьикй форвард Густаво Бланко-Лущук хочет играть за сборную Украины.

Нападающий "Малаги" Густаво Бланко-Лещук, чей контракт принадлежит "Шахтеру", а в Испании он выступает на правах аренды до конца сезона, рассказал, как обстоят дела с получением украинского гражданства.



"Этот вопрос все еще в процессе. Я начал процедуру, но она занимает много времени. К тому же, очень многое зависит от позиции руководства сборной Украины. Считаю, что главный тренер должен позвонить и высказать интерес в моих услугах. Этого еще не произошло. В "Малаге" я чувствую себя очень спокойно. Если мне поступит звонок из Украины, я буду счастлив, но пока его не было", - отметил Бланко-Лещук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сборная Украины победила команду из первой лиги в товарищеской игре

В нынешнем сезоне аргентинский форвард провел 38 матчей в Сегунде, отметившись 9 голами и 7 ассистами.