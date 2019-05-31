Еще один латиноамериканец может выступать за сборную Украины

Аргентинсьикй форвард Густаво Бланко-Лущук хочет играть за сборную Украины.
Нападающий "Малаги" Густаво Бланко-Лещук, чей контракт принадлежит "Шахтеру", а в Испании он выступает на правах аренды до конца сезона, рассказал, как обстоят дела с получением украинского гражданства.
"Этот вопрос все еще в процессе. Я начал процедуру, но она занимает много времени. К тому же, очень многое зависит от позиции руководства сборной Украины. Считаю, что главный тренер должен позвонить и высказать интерес в моих услугах. Этого еще не произошло. В "Малаге" я чувствую себя очень спокойно. Если мне поступит звонок из Украины, я буду счастлив, но пока его не было", - отметил Бланко-Лещук.
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В нынешнем сезоне аргентинский форвард провел 38 матчей в Сегунде, отметившись 9 голами и 7 ассистами.
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