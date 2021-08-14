Еще один итальянский клуб заинтересовался Супрягой

В нынешнем чемпионате Украины Супряга не сыграл ни одного матча. Фото: "Динамо"

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга стал трансферной целью "Сампдории", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Итальянский клуб собирается подписать еще одного форварда в ротацию к 38-летнему Фабио Куальярелле.

"Сампдория" хочет взять Супрягу в аренду с правом выкупа, но "Динамо" пока не убеждено в такой формуле сделки.

Как сообщает журналист Николо Скира, итальянский клуб предложил 1,5 млн евро за аренду игрока плюс право выкупа за 8 млн евро. Переговоры продолжаются.

В июле Супряга был близок к переходу в "Дженоа" за € 7-8 миллионов без учета бонусов.

Позже появилась информация, что переговоры между "Дженоа" и "Динамо" зашли в тупик.

"Дженоа" хотело либо арендовать Супрягу с обязательным правом выкупа, либо сразу купить игрока, но в рассрочку.

Киевский клуб планировал получить большую часть суммы трансфера уже сейчас, из-за чего итальянцы приостановили переговоры.

Ранее стало известно об интересе "Удинезе", которое тоже готово взять 21-летнего украинца в аренду с правом выкупа.

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В минувшем сезоне Супряга сыграл 22 матча, в которых забил 3 мяча. в 2019 году он стал чемпионом мира среди 20-летних. Ранее Владиславом интересовались несколько итальянских клубов.