Еще один бразилец хочет покинуть "Шахтер"

Велигнтон Нем не имеет стабильного места в составе "Шахтера".

Хавбек "Шахтера" Веллингтон Нем, вероятно, летом вернется в Бразилию.

Бразильский полузащитник Шахтера разговаривал с руководством клуба, где было решено, шо футболист покинет донецкий клуб летом этого года.

В связи с этим Веллингтон Нем поручил своим агентам подыскать для него клуб в Бразилии. В услугах хавбека заинтересован Гойяс, сообщает "Esmeraldino.com".

Ранее сообщалось, что Алан Патрик может летом перейти в бразильскую "Байю"

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В текущем сезоне в активе Веллингтона Нема 18 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, где хавбек забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.