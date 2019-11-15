Еще 4 сборные выиграли путевки на Евро

Сборная Англии сыграла 1000 матч в истории

Вчера состоялись 7 матчей отбора к Евро-2020.

Самый крупный счет судьи зафиксировали в Лондоне, где сборная Англии обыграла команду Черногории со счетом - 7:0. В другом матче группы Чехия дома одержала волевую победу над Косово - 2:1.

В нашей группе Сербия в Белграде минимально победила Люксембург - 3:2, а Португалия разгромила Литву - 6:0.

В группе Н Турция в Стамбуле удержала нулевую ничью против Исландии, а Франция с большим трудом обыграла дома Молдову - 2:1. В последнем матче группы Албания разошлась миром с Андоррой - 2:2.

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Сборные Англии, Чехии, Франции и Турции обеспечили себе участие на Евро.