Эриксену запретили играть в Италии

Кристиан Эриксен был звездой АПЛ. Фото: REUTERS

Полузащитник миланского "Интера" и сборной Дании 29-летний Кристиан Эриксен не сможет играть в чемпионате Италии.

Член медицинского комитета Федерации футбола Италии Франческо Браконаро сообщил, что датчанин не будет допущен к матчам в Серии А с сердечной патологией, сообщает Football Italia.

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"Эриксен не может быть допущен к играм в Италии. Если ему удалят дефибриллятор, то это станет доказательством устранения патологии. Тогда он может вернуться к матчам за "Интер", - сказал Браконаро

У Кристиана Эриксена остановилось сердце во время матча первого тура Евро Финляндия - Дания. Покидал футболист поле на носилках. Футболисту вживили дефибриллятор, который не позволит ситуации повториться. Контракт Эриксена с "Интером" рассчитан до июля 2024 года. Перед выступлением в Италии футболист играл за "Тоттенхэм" и "Аякс".