Эриксену успешно установили кардиостимулятор - игрок рискует покинуть Серию А

Кристиан Эриксен был звездой АПЛ. Фото: REUTERS

Полузащитник сборной Дании и миланского "Интера" 29-летний Кристиан Эриксен успешно прооперирован.

Операция по установке кардиостимулятора завершилась удачно. Полузащитника уже сегодня могут выписать из больницы и он вернется к нормальной жизни, информирует La Gazzetta dello Sport.

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Новый "аксессуар" убережет Эриксена от повторной остановки сердца. Однако аппарат создает определенные препятствия для карьеры. В Италии людям с внедренным кардиостимулятором запрещено заниматься профессиональным спортом. Сильные столкновения могут привести к повреждению устройства и повторной остановке сердца.

Правда, пока не понятно, когда футболист вернется в профессиональный спорт. Пока звездный датчанин должен пройти реабилитацию.

В матче первого тура Евро-2020/21 Дания - Финляндия Кристиан Эриксен потерял сознание. Врачам удалось его реанимировать. Ериксен известен своими выступлениями за "Аякс", "Тоттенхэм" и "Интер". В Италии он играет с начала 2020 года.