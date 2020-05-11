Экс-звезда "Шахтера" Фернандиньо хочет вернуться в Донецк

Фернандиньо с 2013 защищает цвета "Манчестер Сити. Фото: Reuters

Бывший звездный игрок "Шахтера" Фернандиньо не прочь вернуться снова в Донецк.

Бразилец выразил идею провести матч посвященный победе "горняков" в Кубке УЕФА. Но за военных действий такая возможность нереальна.

"Вернуться в Донецк? Конечно, такое желание есть. В прошлом году мы обсуждали, что можно было бы провести матч через 10 лет после выигрыша Кубка УЕФА, но из-за войны это невозможно сделать ", - сказал бразилец в эфире "Большого футбола".

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Фернандиньо выступал за "Шахтер" в 2005-2013 годах. Уже 7 лет бразилец играет в АПЛ за "Манчестер Сити".