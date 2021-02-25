Экс-звезда "Динамо" возглавит "Олимпик"

Юрий Калитвинцев уже 4 года без работы. Фото: ФК "Динамо" Москва

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины 52-летний Юрий Калитвинцев станет новым наставником "Олимпика".

Донецкий клуб уже объявил об отставке предыдущего тренера Игоря Климовского. Специалиста уволили из-за неудовлетворительных результатов команды.

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С 25 февраля Калитвинцев приступит к исполнению обязанностей. Специалист подпишет соглашение с донецким клубом до конца сезона.

"На тренерском мостике Климовского заменит Калитвинцев, который сегодня будет представлен команде в статусе нового наставника. Он заключит с "Олимпиком" контракт до конца следующего сезона, то есть на 1,5 года", - сказал президент клуба Вячеслав Гельзин в комментарии изданию Footboom.

Юрий Калитвинцев выступал за киевское "Динамо" с 1994-го по 1999 год. В составе сборной Украины провел 22 матча. В качестве тренера выиграл молодежный Евро 2009 года со сборной Украины. Возглавлял "Динамо-2", "Закарпатье", сборную Украины, российские "Волга" и "Динамо" Москва.