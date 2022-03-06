Экс-вратарь "Динамо" присоединился к ВСУ

Бывший вратарь "Динамо" и "Днепра" Святослав Сирота пополнил ряды ВСУ.
Сирота обратился с просьбой закрыть небо над Украиной.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хорват с украинским сердцем. Йовичевич с женой красиво поддержали Украину в Загребе
"Не пишите мне всякой х..нет. Я на месте в Вооруженных силах Украины. Когда смогу, что-то запишу. Сейчас не могу. Нам всем победы, остаться в живых и... закройте небо", – написал Сирота в Facebook.
Сирота выступал за вторую динамовскую команду в 90-х годах. Защищал цвета "Днепра", "Нивы" Тернополь", "Верес". Был президентом ПФЛ Украины.
×
Комментарии