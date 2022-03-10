Экс-тренер Усика пророчит пропутинским боксерам 15 лет тюрьмы

Тренер по боксу Джеймс Али Башир. Фото: скриншот с видео

Российские боксеры Александр Поветкин и Денис Лебедев могут попасть в тюрьму за поддержку агрессии РФ в Украине.

Об этом бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир рассказал YouTube-каналу BWTM Sports & Gaming, передает vRINGe.com.

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"Поветкин принял сторону Путина. Он считает, что Путин прав. Лебедев также считает, что Путин прав. Я реально не виню их, потому что они знают только то, что им там говорят. Он пригрозил западным журналистам, чтобы не показывали ничего другого.

Я вижу это так, что они могут попасть в тюрьму на 15 лет. Русским людям говорит путинская машина. Поэтому довольно естественно, что они считают, что правы. Путин скармливает им всю информацию, поэтому они думают, что все остальные не правы, а Путин прав. Кто хочет жить в подобной стране?" - сказал Али Башир.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. Поветкин поддержал президента РФ в его стремлении "дать отпор нацизму" в Украине. Лебедев также поддержал действия Путина и призвал "объединиться и победить коричневую грязь фашизма".