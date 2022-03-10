Экс-тренер Усика пророчит пропутинским боксерам 15 лет тюрьмы

 
Ексклюзивы
1/5
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 4556
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1386
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2475
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 5661
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2079
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 486
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3231
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 6408
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3807
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 405
Фото
Все фото
5
8
6
6
5
Оккупанты убили чемпиона Украины по самбо и всю его семью
Оккупанты убили чемпиона Украины по самбо и всю его семью
Открылись Паралимпийские игры-2022. В первый день украинцы выступят в биатлоне
Открылись Паралимпийские игры-2022. В первый день украинцы выступят в биатлоне
Румынский клуб сыграл в футболках с названиями украинских городов-героев - фото
Румынский клуб сыграл в футболках с названиями украинских городов-героев - фото
Усик, Зантарая, Ломаченко. Кто из спортсменов взял в руки оружие, чтобы защищать Украину
Усик, Зантарая, Ломаченко. Кто из спортсменов взял в руки оружие, чтобы защищать Украину
&quot;Stop war&quot; - европейские футбольные клубы поддерживают Украину
"Stop war" - европейские футбольные клубы поддерживают Украину
Видео
Все видео
Фавориты идут дальше. Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Фавориты идут дальше. Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
"Это ужас" - Андрей Шевченко со слезами на глазах высказался о войне
"Это ужас" - Андрей Шевченко со слезами на глазах высказался о войне
Малиновский забил лучший гол месяца в Серии А
Малиновский забил лучший гол месяца в Серии А
Последователь Бубки. Шведский спортсмен обновил рекорд в прыжках с шестом
Последователь Бубки. Шведский спортсмен обновил рекорд в прыжках с шестом
Бывший форвард "Динамо" забил впервые за три года
Бывший форвард "Динамо" забил впервые за три года
Интервью
1/5
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
Просмотров: 2439
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8253
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3141
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 612
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1395
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 27
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
четверг, 10 марта 2022 17:02

Экс-тренер Усика пророчит пропутинским боксерам 15 лет тюрьмы

  Комментировать
Экс-тренер Усика пророчит пропутинским боксерам 15 лет тюрьмы
Тренер по боксу Джеймс Али Башир. Фото: скриншот с видео

Российские боксеры Александр Поветкин и Денис Лебедев могут попасть в тюрьму за поддержку агрессии РФ в Украине.

Об этом бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир рассказал YouTube-каналу BWTM Sports & Gaming, передает vRINGe.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Хрен ты моржовый и трус" - жена Усика ответила Поветкину

"Поветкин принял сторону Путина. Он считает, что Путин прав. Лебедев также считает, что Путин прав. Я реально не виню их, потому что они знают только то, что им там говорят. Он пригрозил западным журналистам, чтобы не показывали ничего другого.

Я вижу это так, что они могут попасть в тюрьму на 15 лет. Русским людям говорит путинская машина. Поэтому довольно естественно, что они считают, что правы. Путин скармливает им всю информацию, поэтому они думают, что все остальные не правы, а Путин прав. Кто хочет жить в подобной стране?" - сказал Али Башир.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.

Поветкин поддержал президента РФ в его стремлении "дать отпор нацизму" в Украине.

Лебедев также поддержал действия Путина и призвал "объединиться и победить коричневую грязь фашизма".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Экс-тренер Усика пророчит пропутинским боксерам 15 лет тюрьмы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Там полно их трупов&quot; - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе
"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе Просмотров: 53641
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 39922
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 36151
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой &quot;улов&quot;
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
 Просмотров: 30037
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 24200
Спорт
Зинченко получил признание в Лиге чемпионов
Зинченко получил признание в Лиге чемпионов Просмотров: 27
Стало известно, при каком условии Абрамович сможет продать "Челси"
Стало известно, при каком условии Абрамович сможет продать "Челси" Просмотров: 360
Джошуа ищет себе соперника вместо Усика
Джошуа ищет себе соперника вместо Усика Просмотров: 189
Лидер "Шахтера" вернется в Бразилию
Лидер "Шахтера" вернется в Бразилию Просмотров: 117
Луческу не может забрать $5 млн со счетов украинских банков
Луческу не может забрать $5 млн со счетов украинских банков Просмотров: 360
Больше всего комментируют
6
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
4
"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей
2
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
1
Зеленский пережил более десяти покушений - Подоляк
1
Министр обороны призвал украинцев уничтожать колонны оккупантов
Голосов: 1917
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть