Экс-тренер сборной Украины может возглавить "Зарю"

В 2010/11 годах Юрий Калитвинцев возглавлял сборную Украины. Фото: УАФ

Бывший тренер сборной Украины Юрий Калитвинцев может стать новым наставником "Зари".

В луганской команде Калитвинцев может заменить Виктора Скрипника, которого сватают в "Днепр-1", сообщает "Футбум".

С 2017 года Калитвинцев находится без работы. До того возглавлял ужгородское "Закарпатье", московское "Динамо", юношескую и молодежную сборніе Украины и был тренером "Динамо-2".

В 2009 году 19 вместе со сборной Украины выиграл юношеское Евро Ю-, которое проходило в Донецке и Мариуполе.

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По итогам прошлого сезона "Заря" заняла 3-е место в турнирной таблице и будет играть в группе Лиги Европы.