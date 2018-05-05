Экс-тренер и игрок "Динамо" стали чемпионами России

Михалик не стесняется выступать в чемпионате страны-агрессора

В предпоследнем туре чемпионата России "Локомотив" обыграл Зенит (1:0) и забронировал за собой золотые награды первенства.

После победы "Локомотив" оторвался от ближайшего преследователя - "Спартака" - на 7 очков, которые москвичи уже не играют, даже имея матч в запасе.

Для "Локомотива" экс-наставника "Динамо" Юрия Семина это чемпионство - третья в истории.

Ранее клуб выигрывал чемпионат России в 2002 и 2004 годах. Что интересно, тогда команду тоже тренировал Юрий Семин, хорошо известный в Украине по работе с "Динамо".

Украинец Тарас Михалик стал чемпионом в составе "железнодорожников", который сыграл всего 9 матчей в РФПЛ.

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Михалик начал карьеру в киевском "Динамо" в весенней части сезона 2005-2006, заключив с клубом в течение зимнего межсезонья пятилетний контракт.