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четверг, 14 мая 2020 17:38

Экс-тренер "Динамо" официально остался без работы в России

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Экс-тренер &quot;Динамо&quot; официально остался без работы в России
Юрий Семин выводил "Динамо" в полуфинал Кубка УЕФА. Фото: ФК "Динамо" Киев

Московский "Локомотив" объявил об отставке Юрия Семина с поста главного тренера команды.

Срок контракта Семина с "железнодорожниками" завершался 31 мая, но стороны решили досрочно прекратить сотрудничество, пишет "Футбол 24".

На заседании совета директоров "Локомотива" единогласно было принято решение, что новым главным тренером команды станет сербский специалист Марко Николич. Новый тренер начнет свою работу с 1 июня.

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Юрий Семин четырежды возглавлял "Локомотив". За это время трижды выигрывал чемпионат России и сколько же раз Кубок России. В Украине Семин известен работой с киевским "Динамо". Российский тренер дважды возглавлял украинский гранд. Становился чемпионом Украины и доходил до полуфинала Кубка УЕФА.

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14
мая

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