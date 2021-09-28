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вторник, 28 сентября 2021 14:53

Эксперт рассказал, при каком условии Джошуа может победить Усика

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Эксперт рассказал, при каком условии Джошуа может победить Усика
Александр Усик перешел в супертяжелый категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй считает, что его соотечественник Энтони Джошуа сможет взять реванш у Александра Усика.

По словам Хэя, Джошуа нужно быть более агрессивным на ринге, чтобы победить Усика.

"У Джошуа есть шанс вернуть титулы. Это будет поединок мегауровня. Верю, что Эй Джей может выиграть этот бой. Вам кажется, что это не так. Но у него есть все необходимое для этого. Однако ему нужно многое изменить в стиле.

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Посмотрите поединок Усика с Дереком Чисорой. У Чисоры был четкий план. Он не настолько одарен физически, как Джошуа, но сумел выиграть куда больше раундов в ближнем бою.

Поэтому если Энтони сделает ставку на физические показатели, применив их против Усика, может вернуть титулы. Если же попытается боксировать с ним или хотя бы сделает что-то приблизительное, что он делал в субботу, результат будет тем же", - сказал Хэй в интервью IFL TV.

Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.

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