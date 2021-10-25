Эксперт рассказал, почему саудиты купили "Ньюкасл"

 
Ексклюзивы
1/5
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 423
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1287
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1566
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 5904
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 486
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 4122
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 774
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3853
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
1 Просмотров: 1359
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 540
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Лидер сборной Боснии забил в ворота "Ювентуса"
Лидер сборной Боснии забил в ворота "Ювентуса"
Усик вернул титулы Кличко в Украину
Усик вернул титулы Кличко в Украину
"Был корпус, алло!" - Луческу накричал на арбитра
"Был корпус, алло!" - Луческу накричал на арбитра
Милевский расплакался, когда прощался с фанатами "Динамо"
Милевский расплакался, когда прощался с фанатами "Динамо"
Моуриньо не может победить в третьем матче подряд: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Моуриньо не может победить в третьем матче подряд: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Интервью
1/5
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 576
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2385
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1593
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 945
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5436
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 октября 2021
Просмотров: 342
Тягловий кінь буденності
Життя вимагає усталених правил і розміреності. Інакше нічого не вийде. Інакше з асоціальної тварини з важкопрогнозованим розладом ти перетворишся на ...
понедельник, 25 октября 2021 18:00

Эксперт рассказал, почему саудиты купили "Ньюкасл"

  Комментировать
Эксперт рассказал, почему саудиты купили &quot;Ньюкасл&quot;
Пауло Фонсека является главным кандидатом на пост тренера "Ньюкасла". Фото: ФК "Шахтер"

7 октября клуб АПЛ "Ньюкасл" купил Фонд государственных инвестиций из Саудовской Аравии, состояние которого оценивается в 430 миллиардов долларов. Это в 30 раз больше чем имеют эмиратские владельцы "Манчестер Сити" - сильнейшего клуба страны за десятилетие.

"Причины покупки очевидны - английские клубы приносят прибыли. Если владелец готов вкладывать в их развитие, то со временем покрывает расходы. Сможет иметь финансовую выгоду и создаст ценный бренд.

Не стоит забывать об имиджевой составляющей. Владеть командой престижно. Тем более, что конкуренция с другими богачами с Ближнего Востока (кроме "Манчестер Сити", арабских хозяев имеет французский "Пари Сен-Жермен", который финансируется из Катара. -Gazeta.ua).

Лондонские команды заняты другими владельцами. Также может быть личный интерес посредника Аманды Стевли, которая лоббировала именно "Ньюкасл", где получила должность директора.
Ньюкасл - город футбольных традиций. Стадион клуба "СентДжеймс парк" всегда будет заполнен и поддерживать игроков. Это север Англии, традиционно противопоставляет себя богатому югу страны. Это добавляет противостояние с грандами английского футбола ", - сказал главный редактор журнала" Футбол "Артем Франков.

Подробности читайте в "Країна" от 28 октября 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эксперт рассказал, почему саудиты купили "Ньюкасл"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
октября

Усик вернул титулы Кличко в Украину

Самое читаемое
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице Просмотров: 28018
Муж застреленной Болдуином украинки впервые прокомментировал ситуацию
Муж застреленной Болдуином украинки впервые прокомментировал ситуацию Просмотров: 12366
Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой
Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой
 Просмотров: 10584
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
 Просмотров: 9810
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
5
 Просмотров: 5004
Спорт
"Шахтер" и "Металлист" охотятся за 19-летним бразильцем
"Шахтер" и "Металлист" охотятся за 19-летним бразильцем Просмотров: 108
Ярославский прокомментировал будущее сотрудничество с Маркевичем
Ярославский прокомментировал будущее сотрудничество с Маркевичем Просмотров: 486
Блохин высказался о прощании Милевского под песню "Виват, король"
Блохин высказался о прощании Милевского под песню "Виват, король" Просмотров: 1899
"Поймать бы этого щенка и уши ему надрать" - Ярославский о Курченко
"Поймать бы этого щенка и уши ему надрать" - Ярославский о Курченко Просмотров: 324
Свитолина объявила о расставании с тренером
Свитолина объявила о расставании с тренером Просмотров: 288
Больше всего комментируют
37
Майкл Щур высмеял Зеленского, который приехал смотреть бассейн
8
Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"
8
Данилов рассказал о прокремлевских группах в Украине
4
"Я за жесткую президентскую республику" - Данилов
1
Судья задекларировал миллионы наличных - объяснил, что дописал лишние нули
Голосов: 286
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть