Эксперт рассказал, почему саудиты купили "Ньюкасл"

Пауло Фонсека является главным кандидатом на пост тренера "Ньюкасла". Фото: ФК "Шахтер"

7 октября клуб АПЛ "Ньюкасл" купил Фонд государственных инвестиций из Саудовской Аравии, состояние которого оценивается в 430 миллиардов долларов. Это в 30 раз больше чем имеют эмиратские владельцы "Манчестер Сити" - сильнейшего клуба страны за десятилетие.

"Причины покупки очевидны - английские клубы приносят прибыли. Если владелец готов вкладывать в их развитие, то со временем покрывает расходы. Сможет иметь финансовую выгоду и создаст ценный бренд.

Не стоит забывать об имиджевой составляющей. Владеть командой престижно. Тем более, что конкуренция с другими богачами с Ближнего Востока (кроме "Манчестер Сити", арабских хозяев имеет французский "Пари Сен-Жермен", который финансируется из Катара. -Gazeta.ua).

Лондонские команды заняты другими владельцами. Также может быть личный интерес посредника Аманды Стевли, которая лоббировала именно "Ньюкасл", где получила должность директора.

Ньюкасл - город футбольных традиций. Стадион клуба "СентДжеймс парк" всегда будет заполнен и поддерживать игроков. Это север Англии, традиционно противопоставляет себя богатому югу страны. Это добавляет противостояние с грандами английского футбола ", - сказал главный редактор журнала" Футбол "Артем Франков.

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