Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"

Наставник "Ромы" Паулу Фонсека 3 года возглавлял "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

Оба представителя Украины смогли прийти к 1/8 Лиги Европы.

Киевское "Динамо" на этой стадии сыграет против испанского "Вильяерреала", а донецкий "Шахтер" померяется силами с итальянской "Ромой".

Украинские клубы получили сильных соперников, чем на предыдущей стадии турнира. Но уже смогли набрать форму через национальный чемпионат.

Журналист сайта Ua-Football.com Леон Вургафта рассказал о соперниках украинских команд в еврокубках.

Как оцените жребий для украинских команд в 1/8 финала Лиги Европы?

- Немало болельщиков и экспертов считают жребий неплохим. Я с этим не согласен. Большинство возможных соперников были более легкими. И некоторые из сильных на бумаге были бы более удобными. "Рома" - крепкая команда, амбициозная, новые владельцы которой хотят сразу же заявить о себе. Ее тренер прекрасно знаком с "Шахтером". "Вильярреал" в первый год с Унаи Эмери также желает доказать, что прогрессирует. Ну а сам тренер - король Лиги Европы. Именно он привел "Севилью" к трем победам в турнире подряд. А два года назад играл с "Арсеналом" в финале. Он знает, как здесь играть.

Важна ли Лига Европы для "Вильярреала" и "Ромы" в контексте дел в национальном чемпионате?

"Рома" реально борется за место в Топ-4 серии "А". Она способна его занять. Недавно была там десять туров подряд. Поэтому она больше внимания уделяет лиге. Вместе с тем, за четыре места в этом сезоне борются все семь лидеров лиги. И "Рома" среди них считается пятой или даже шестой по уровню. Поэтому она желает оставить Лигу Европы как запасной аэродром взлета в Лигу чемпионов. У "Вильярреала" же все гораздо проще. Он отстает от четвертого места в примере на 11 очков. Поэтому логично, что Эмери бросит большинство сил на Лигу Европы.

В какой форме подходят соперники украинских команд к 1/8 финала Лиги Европы?

О форме "Ромы" спорят с начала сезона. В последнее время заявления ясны - она играет не лучшим образом. Из трех последних матчей против значительно более слабых команд два выиграла со счетом 1:0 и 2:1, в третьем была ничья - 0:0. Причем во всех матчах она играла крайне медленно и создавала мало. А "Милану" и "Ювентусу" проиграла, хотя против них играла лучше, чем против аутсайдеров. "Вильярреал" же не выигрывал в восьми матчах лиги подряд, как у мощных, так и у слабых соперников. Также вылетел из Кубка. Он просто пребывает в кризисе. Исходя из формы команд в лиге, несколько удивляет то, что они так уверенно переиграли своих соперников в 1/16 финала Лиги Европы - "Брагу" и "Зальцбург". Обе одержали по две победы, причем в гостях - 2:0. То есть на матчи этого турнира они настраиваются гораздо серьезнее и взвешеннее.

Какие сильные и слабые места "Ромы" и "Вильярреала"?

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека ранее постоянно заявлял, что его команда желает доминировать, владеть мячом. Но в действительности она не среди лидеров своей лиги по этому компоненту. А когда владеет в позиционной атаке - не знает, что делать. Также она много пропускает. И из-за постоянных травм ему трудно выставлять сильнейший состав. Зато, когда получает пространство - разворачивает замечательные контратаки, идет в обыгрыш, здорово комбинирует именно с помощью короткого паса. В этом она очень опасна. Козыри команд Унаи Эмери - высокий прессинг, перехват мяча. Козыри команд Унаи Эмери - высокий прессинг, перехват мяча. Его команды сохраняют баланс между спокойным владением мячом и мгновенным переходом на более высокую передачу. Динамичный центр поля, активность фланговых защитников отличали "Вильярреал" в лучших матчах. Впрочем, сейчас команда устала из-за сложного календаря и действует осторожно. Устали возрастные защитники. Кроме того, Эмери не хватает его любимца Эвера Банеги, который уже доигрывает на Ближнем Востоке. То есть ума, видения поля, обостряющих передач.

Кто лидеры этих команд?

В "Роме" это прежде всего Жордан Верету и Генрих Мхитарян. Первый - опорник, который умеет все. И отбирать мяч, и двигать его вперед, и пасовать. Также он лучший бомбардир команды в лиге, пусть и большинство забил с пенальти. Игрок, который нужен любому тренеру. Но сейчас он травмирован и не сыграет с "Шахтёром". А второй - вдохновитель хороших быстрых атак, постоянно движется вперед, забивает, лучший ассистент серии "А". Он играет почти как в лучшие времена в "Шахтере". Также важен центральный защитник Крис Смоллинг. Когда он не травмирован - его даже называют Смальдини. Игра слов с "Мальдини". Мощный, уверенный в себе. Бывший игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян является одним из лидером "Ромы" В "Вильярреале" центром поля руководит Парехо. Игрок с похожими качествами с Верету. Любимец Эмери еще со времен "Валенсии". Проблема в том, что ему уже 31 и он потерял скорость. О 35-летнем центральном защитнике Рауле Альбиоле можно сказать то же самое, что и о Смоллинге в плане плюсов и то же, что и о Парехо в плане недостатков. Также очень опасны форварды. Игрок сборной Испании Морено способен создать все себе сам, в том числе и с фланга, типичный центральный нападающий Пако Алькасер способен воспользоваться одним шансом и затолкать в ворота.

Наставник "Ромы" Паулу Фонсека работал три года с "Шахтером". Добавит ли это особенности противостоянию и поможет ли римлянам лучше знать соперника?

Конечно, добавит и поможет. Луиш Каштру попытается заявить, что достиг с "Шахтером" большего, что за два последних года он и "Шахтер" прогрессировали больше, чем Фонсека и "Рома". А сам Фонсека попытается доказать, что добавил в "Роме". Такое тесное знакомство с бывшим клубом всегда помогает. Он знает клуб, знает игроков. Тем более, что за эти два года "Шахтер" значительно не изменился, а "Рома" Фонсеки играет в похожем стиле. Точнее - испытывает те же проблемы, что и "Шахтер".

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Унаи Эмери трижды побеждал в Лиге Европы. В сезоне 2015/16 выбивал "Шахтер" в полуфинале. По зубам этот тренер для Мирчи Луческу?

Эмери - тренер очень высокого уровня. Искусный тактик и психолог, взвешенный, умеет изучать соперника. Он не слишком удачно работал в ПСЖ и "Арсенале", но с командами калибра "Валенсии", "Севильи" и "Вильярреала" создает прекрасную гармонию. Он - главный козырь "Вильярреала" и значительно повышает шансы своей команды на успех. Но и Луческу не первый год в футболе, умеет работать. К тому же, обе команды сейчас играют не совсем так, как желает их тренер. Календарь, стиль и уровень игроков мешают. И создается впечатление, что Луческу лучше привык к такому, чем Эмери. По "Динамо" я более скептичен

Имеют ли шансы "Динамо" и "Шахтер" пройти этих соперников?

"Рома" выиграла почти все матчи у значительно более слабых команд. Также дважды спокойно переиграла неплохую "Брагу". А вот в матчах против грандов своей лиги в этом сезоне набрала лишь три очка из 24-ех возможных. "Шахтер" должен быть по уровню ближе к "Наполи" и "Лацио", которые разгромили команду Фонсеки, чем к "Клужу" и "Удинезе" и даже "Браге". Вопрос в том, на каком уровне он будет играть против "Ромы". На уровне матчей с "Агробизнесом", "Маккаби", "Зарей"? Или "Реалом" и "Интером" осенью? Пожалуй, будет борьба почти на равных. По "Динамо" я более скептичен. Эмери считает Лигу Европы своей собственностью, испанские команды, в отличие от итальянских, всегда играют в этом турнире на полную мощность. "Вильярреалу" не хватает больших успехов в этом турнире, он считает, что заслуживает их. По уровню игроков и, пожалуй, настроению, он немного ниже "Ромы". Но по желанию из-за проблем в лиге, уровню тренера и традициям своей лиги должен быть выше. Вряд ли он будет играть ярко. И все же "Динамо" будет очень сложно.

Матчи "Динамо" - "Вильярреал" и "Рома" - "Шахтер" состоится 11 марта. Киевляне сыграют в 19.55, а "горняки" начнут свою игру в 22:00. Текстовую трансляцию римского матча читайте на нашем сайте. На НСК "Олимпийский" будет работать представитель Англии Майкл Оливер, а на "Стадио Олимпико" - Артур Диаш из Португалии. На стадии 1/16 Лиги Европы "Динамо" победило "Брюгге", а "Шахтер" оказался сильнее "Маккаби".