Эксперт рассказал о преимуществах переноса Евро на год для сборной Украины

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

13 июня сборная Украины стартует на Евро-2020/21.

Турнир перенесли на год из-за пандемии коронавируса. За это время сборная Украины существенно изменилась.

"Есть мнение, что в прошлом году нам было выгоднее сыграть этот турнир. Мол, тогда состав был младше, сыгранее, - говорит футбольный журналист 36-летний Дмитрий Литвинов. - Но за это время произошло много положительного. Мы увидели, что в воротах может играть еще кто-то, кроме Андрея Пятова. И, вероятно, ветеран не будет основным вратарем на Евро. Хорошо зарекомендовала себя пара центральных защитников "Динамо" Денис Попов - Илья Забарный. Их хоть сейчас можно ставить в основной состав. Вышел на новый уровень Николай Шапаренко, проявил себя в Лиге чемпионов Александр Зубков. Александр Зинченко превратился в беспрекословного игрока "основы" финалиста Лиги чемпионов и чемпиона Англии, а Руслан Малиновский стал лучшим ассистентом чемпионата Италии. Вернулся и сыграл важную роль в чемпионстве "Динамо" Артем Беседин, а Роман Яремчук забил уже не 10, а 20 голов в чемпионате Бельгии. Сборная изменилась по составу, но слабее не стала. Вопрос лишь в том, чтобы использовать ее потенциал", - написал журналист.

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