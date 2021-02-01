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понедельник, 01 февраля 2021 21:00

Эксперт рассказал о главной проблеме Коваленко в "Аталанте"

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Эксперт рассказал о главной проблеме Коваленко в &quot;Аталанте&quot;
Луческу считал Виктора Коваленко самым большим талантом Украины. Фото "Шахтер"

Экс-игрок "Шахтера" Виктор Коваленко сегодня подписал контракт с "Аталантой" из Бергамо и стал одноклубником Руслана Малиновского. Футбольный эксперт Александр Сопко рассказывает, что ждет Виктора в "Аталанте", и на что ему следует обратить внимание в первую очередь.

"Виктор имеет определенные проблемы. Самая первая - он не очень уверен в работе с мячом. Об этом мало говорят, но на самом деле это существенный недостаток. Коваленко пытается быстро избавиться мяча, отдает его ближнему партнеру и в этом проявляется его предсказуемость для соперника. Плюс он не слишком любит силовую борьбу. А без этого в Италии успеха не будет.

Однако у этого игрока есть существенный плюс. Коваленко чрезвычайно трудолюбивый. Очень редко его можно увидеть усталым. Это качество, которое ценит Гасперини. Время, оставшееся до перехода, Виктору надо использовать с максимальной пользой - нарастить мышечную массу, научиться быть неуступчивым в единоборствах, действовать уверенно, не бояться ошибиться. Я не думаю, что Коваленко станет каким-то креативным лидером "Аталанты". Но в роли "рабочей лошадки", человека, который "носит" рояль, чтобы на нем "играли" другие, он может быть незаменимым".

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В нынешнем чемпионате Украины Виктор Коваленко сыграл 8 матчей, в которых забил 4 мяча.

Автор: Юрий Стригун
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