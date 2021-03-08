Эксперт рассказал, о функциях Зинченко в "Манчестер Сити"

Александр Зинченко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Начиная с декабря 2020 года 24-летний Александр Зинченко стал основным игроком "Манчестер Сити".

Футбольный эксперт Вадим Лукомский рассказал, как наставник "горожан" Хосеп Гвардиола использует Зинченко в тактических построениях своей команды.

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"Украинец берет своей универсальностью. Он может подключаться в атаку, как классический фланговый защитник, а при необходимости может смещаться в центр создавая численное превосходство для своей команды. Сейчас Гвардиола нашел ему место на поле в качестве вариативного центрального защитника", - сказал эксперт.

Полную версию интервью Вадима Лукомского о "Ман Сити" читайте в журнале "Страна" от 11 марта. Александр Зинченко выступает за "Манчестер Сити" с лета 2016 года. К этому защищал цвета "Шахтера" и "Уфы". В сборной Украины Зинченко является одним из лидеров команды.