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понедельник, 08 марта 2021 21:00

Эксперт рассказал, о функциях Зинченко в "Манчестер Сити"

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Эксперт рассказал, о функциях Зинченко в &quot;Манчестер Сити&quot;
Александр Зинченко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Начиная с декабря 2020 года 24-летний Александр Зинченко стал основным игроком "Манчестер Сити".

Футбольный эксперт Вадим Лукомский рассказал, как наставник "горожан" Хосеп Гвардиола использует Зинченко в тактических построениях своей команды.

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"Украинец берет своей универсальностью. Он может подключаться в атаку, как классический фланговый защитник, а при необходимости может смещаться в центр создавая численное превосходство для своей команды. Сейчас Гвардиола нашел ему место на поле в качестве вариативного центрального защитника", - сказал эксперт.

Полную версию интервью Вадима Лукомского о "Ман Сити" читайте в журнале "Страна" от 11 марта.

Александр Зинченко выступает за "Манчестер Сити" с лета 2016 года. К этому защищал цвета "Шахтера" и "Уфы".

В сборной Украины Зинченко является одним из лидеров команды.

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