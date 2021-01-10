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понедельник, 11 января 2021 21:00

Эксперт рассказал, когда Цыганков должен покинуть "Динамо"

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Эксперт рассказал, когда Цыганков должен покинуть &quot;Динамо&quot;
Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: ФК "Динамо"

Лидер "Динамо" 23-летний Виктор Цыганков должен сначала самоутвердиться на родине и выиграть с родным клубом чемпионский титул перед переходом в ведущие чемпионаты, считает комментатор Денис Босянок.

По сообщению СМИ немецкий "Хоффенхайм", итальянская "Рома", лондонский "Арсенал" проявляют интерес к Цыганкова.

"Он должен вернуть футбольный трон в Киев. Стать чемпионом с" Динамо ". Возможно, даже не один раз, а потом уже ехать. Переходить можно даже в 25 лет, в полном расцвете. Главное чтобы это совпадало с его стремлением. Он хочет поехать как лучшим игроком чемпиона Украины ", - сказал Босянок

Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016-го года. За это время команда выигрывала только Кубок Украины и Суперкубок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В начале своей карьеры Цыганков стоил 30 миллионов. Сейчас не меньше 15"

Полную версию интервью Дениса Босянка читайте в журнале "Краина" от 14-го января.

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